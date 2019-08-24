Совершивший жесткую посадку А321 разрезали и вывезли с кукурузного поля

На кукурузном поле под Москвой, где все эти дни лежал аварийно севший А321, сегодня орудовали огромные гидравлические ножницы, которые полностью разрезали самолет.

Водитель этой многотонной машины - ножниц - обычно утилизирует железнодорожные составы. Конечно, он даже представить не мог, что когда-то придется разрезать самолет за почти сто миллионов долларов. Больше всего его удивила прочность металла.

Сейчас уже можно сказать - уникальная спецоперация по утилизации самолета завершена успешно. Полные баки топлива откачивали несколько дней. Еще столько же времени пришлось потратить на демонтаж самолета.

«Воздушное судно стояло без шасси. Небольшие сложности были только при сливе топлива. Но вопрос был решен в окончательном итоге. Все топливо было слито. А для проведения демонтажа всего самолета полностью в топливные баки была залита вода для исключения возгорания паров топлива», - рассказал технический представитель «Уральских авиалиний» Борис Боркин.

На кукурузном поле пока остаются некоторые фрагменты, а кабину экипажа необходимо довезти в ангар целиком. Не в качестве экспоната, а для внимательного изучения экспертами.

После того, как комиссия признала самолет непригодным к дальнейшей эксплуатации, он должен быть утилизирован полностью. Поэтому даже багажные полки и иллюминаторы, которые отлично сохранились, тоже использовать больше нельзя.

Напомним, при взлете в двигатели самолета А321 попали чайки. Командир экипажа Дамир Юсупов принял решение сажать борт прямо в кукурузное поле в Подмосковье. Благодаря действиям пилотов и бортпроводников никто из 226 пассажиров не погиб.