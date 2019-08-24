NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе

В Американском космическом агентстве (NASA) начали расследование возможного преступления, совершенного на Международной космической станции. Как сообщает газета The New York Times, в совершении правонарушения подозревается американская астронавт Энн Макклейн.

По данным издания, Макклейн, находясь в космосе, без ведома своей однополой супруги Саммер Уорден, с которой она оформляла развод, зашла на ее банковский счет. Уорден подала жалобу на несанкционированный доступ и похищение личных данных в Федеральную торговую комиссию США, а также генеральному инспектору NASA.

Вернувшись из космоса в июне этого года, через своего адвоката Макклейн пояснила газете, что она просто хотела убедиться, что семейный бюджет в порядке и денег хватает на оплату счетов и на заботу о сыне Уорден, которого женщины растили вместе.

«Она категорически отрицает, что сделала что-то неправильное», - сообщил адвокат Расти Хардин, отметив, что Макклейн полностью сотрудничает со следствием.

По правилам МКС, на космонавтов и их имущество за пределами Земли распространяется национальное право.

Астронавт Энн Макклейн - полковник американских ВВС, окончила престижную военную академию Вест-Пойнт. Будучи пилотом военного самолета, она совершила более 800 часов боевых полетов в Ираке. В 2013 году пилот прошла отбор для полета в космос. В 2014 году Макклейн оформила брак с Саммер Уорден, однако в 2018 году пара подала на развод.