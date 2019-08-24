В ЦУП появился новый план стыковки МКС и «Союза МС-14»

В Центре управления полетами предположили, что для стыковки «Союза МС-14» и МКС нужно будет перестыковать корабль «Союз МС-13». Об этом заявил руководитель полета российского сегмента станции Владимир Соловьев.

В данный момент «Союз МС-13» пристыкован к узлу служебного модуля «Звезда». По мнению Соловьева, «Союз МС-14» будет легче пристыковать к этому модулю из-за больших возможностей для контроля. А «Союз МС-13» нужно будет перестыковать к модулю «Поиск».

Если данная идея будет одобрена, то перестыковка пройдет в воскресенье, пишет РИА Новости.

Сегодня утром, 24 августа, российский «Союз МС-14» с роботом «Федором» не состыковался с МКС с первого раза. Во время сближения со станцией корабль завис и отошел на безопасное расстояние - 279 метров.