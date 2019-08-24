В Подмосковье расширили губернаторскую стипендию для сирот

Учащиеся подмосковных колледжей с 1 сентября будут получать губернаторскую стипендию в размере шести тысяч рублей, также как и студенты вузов.

«Стипендию губернатора в Подмосковье получает каждый ребенок без родителей. Если ребенок учится на очной форме в вузе, он получает стипендию в размере шести тысяч рублей», - рассказала «360» министр образования Подмосковья Ольга Забралова.

По словам чиновника, поддержка предусмотрена также для детей, которые выезжают получать образование за пределы региона. С нового учебного года доплаты будут получать студенты, которые осваивают рабочие профессии: повар, столяр, ландшафтный дизайнер.

Забралова отметила, что в настоящее время стипендию получают более трех тысяч детей, а вскоре их количество еще увеличится.