Заветная мечта: командир А321 Дамир Юсупов получит возможность пилотировать Ми-8

Командир борта А321 Дамир Юсупов, сумевший посадить самолет в кукурузном поле в Подмосковье, рассказал о своей мечте. Оказалось, летчик давно хотел поуправлять вертолетом Ми-8.

У Юсупова будет возможность исполнить свое заветное желание в ближайшее время - «Звезда» и «Вертолеты России» организуют полет на Ми-8 для Героя России.

«Отец у меня вертолетчик, сейчас он на пенсии. Я в свое время, конечно, полетал на вертолете (Ми-8), но это было очень давно, поэтому для меня это большой подарок», - поделился Юсупов впечатлениями.

Пилот рассказал, что сам никогда не управлял вертолетом Ми-8, потому что был совсем маленьким, когда отец брал его с собой в небо.

Детская мечта сбудется скоро, а пока корреспондент «Звезды» Алексей Кошкин вручил Юсупову мини-версию вертолета из специальной ограниченной серии. Сам пилот определил подарок как Ми-171. Он отметил, что это почти то же самое, что Ми-8, только другая модификация.

Напомним, имя Дамира Юсупова стало известно на всю страну после того, как он вместе с экипажем смог совершить экстренную посадку в Раменском районе Подмосковья. В двигатели на взлете попали чайки, из-за чего дальнейший полет был невозможен. Благодаря действиям пилотов и бортпроводников все 226 пассажиров остались живы.