Порошенко не пришел на «Шествие достоинства», но посетил банкет

Исторический снимок появился в Сети: пятеро президентов Украины впервые сфотографировались вместе. Политики появились на приеме ко Дню независимости страны в Мариинском дворце Киева и попозировали для совместного фото вместе с нынешним главой страны Владимиром Зеленским.

На кадре, опубликованном шеф-редактором издания LB.ua Соней Кошкиной, слева направо стоят Петр Порошенко, Виктор Ющенко, Леонид Кучма, Леонид Кравчук и Владимир Зеленский. Каждый из них держит в руках бокал шампанского.

«Догадайтесь с трех раз, кто предложил сфоткаться вместе пятерым президентам. И кто их вместе организовал», - загадочно подписала снимок Кошкина, явно намекая на Владимира Зеленского.

Сегодня, 24 августа, на Украине отмечается День независимости страны. Однако вместо традиционного парада в Киеве на этот раз прошло «Шествие достоинства», которое принимал Владимир Зеленский.

Как пишут украинские СМИ, в мероприятии участвовали все бывшие лидеры страны, помимо Януковича и Порошенко. Последний в это время был в Софийском соборе и у Памятного колокола на территории Министерства обороны, где чествовали память погибших воинов.

День независимости Украины был утвержден в 1994 году в честь принятия Верховным советом УССР постановления и Акта провозглашения независимости Украины от Советского Союза.