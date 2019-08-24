Зеленский рассказал о содержании ежеутренних СМС от Генштаба

Владимир Зеленский выразил надежду, что скоро на Украине появится новая знаковая дата, которая ознаменует наступление мира. Об этом он заявил по случаю Дня независимости Украины на Майдане в Киеве.

По словам президента, каждое его утро начинается с СМС-сообщения от Генштаба Вооруженных сил, который докладывает о числе обстрелов в Донбассе и потерях среди военнослужащих.

Он отметил, что Украина сохраняет свою независимость.

«В этот важный день мы верим, что в украинском календаре скоро появится другая дата, не менее знаковая дата. Конкретное число и месяц - не важны. Это будет день, когда настанет мир. И мое утро будет начинаться с СМС-сообщения, что за минувшие сутки на Украине родились 1000 мальчиков и 1001 девочка», - цитирует Зеленского «112 Украина».

Также президент сообщил, что подписал указ об учреждении нового праздника - Дня памяти защитников Украины, его будут отмечать 29 августа.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается уже пять лет. По последней информации ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Все пять лет урегулировать ситуацию пытались дипломатическим путем в ходе встреч контактной группы в Минске, а также в «нормандском формате» с участием России, Украины, Франции и Германии.