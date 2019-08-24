Милиция ЛНР сбила украинский беспилотник «Фантом»

В Донбассе сбит украинский беспилотный летательный аппарат-разведчик, запущенный украинскими силовиками. По словам офицера пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Ивана Филипоненко, беспилотник проводил разведку у линии соприкосновения в Донбассе в нарушение минских договоренностей.

«Сегодня в районе населенного пункта Калиновка при попытке ведения воздушной разведки нашими военнослужащими был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника типа "Фантом"», - цитирует Филипоненко РИА Новости.

По словам офицера пресс-службы, все материалы, которые успел отснять БПЛА, переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР и приобщены к уголовным делам в отношении командира 30-й бригады Вооруженных сил Украины.

22 августа Филипоненко также рассказывал о другом БПЛА, пролет которого заметили сотрудники миссии ОБСЕ в районе населенного пункта Золотое. С его помощью силовики осуществляли наблюдение за действиями представителей миссии.

По словам офицера пресс-службы, факт пролета аппарата беспокоил представителей ОБСЕ, так как в последнее время боевики все чаще используют беспилотники для сброса боевых зарядов. Очередной экземпляр, оборудованный самодельным приспособлением для сброса гранаты ВОГ-25, был сбит 21 августа подразделениями ПВО Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Веселая Гора.