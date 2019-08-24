«Нужно любить небо»: командир А321 дал советы будущим пилотам

Командир воздушного судна А321 Дамир Юсупов, который вместе с экипажем сумел совершить жесткую посадку в кукурузном поле Подмосковья и обойтись без жертв, дал советы будущим пилотам.

«Нужно всегда учиться, повышать свой профессиональный уровень, заниматься самоподготовкой и любить небо. В этой профессии не задерживаются те, кто идут ради других целей. Нужно любить небо и любить полеты», - рассказал Юсупов.

Он отметил, что не хотел бы предостерегать будущих летчиков от чего-либо, ведь все знают, что это непростая работа.

«Предостережений я высказывать не буду, потому что все знают, что пилот - это очень интересная и в то же время своего рода опасная, нелегкая работа», - добавил Юсупов.

Сейчас Дамир Юсупов отдыхает вместе с семьей и старается абстрагироваться от того ажиотажа, который возник вокруг инцидента.

Напомним, борт А321 летел из Москвы в Симферополь. На взлете в двигатели попали чайки, из-за чего было принято решение экстренно посадить самолет в кукурузном поле в Раменском районе Подмосковья.