Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7

Глава Европейского совета Дональд Туск выступит за приглашение Украины на следующий саммит G7. Об этом он сказал на пресс-конференции перед началом саммита в Биаррице.

«Если уж речь идет о повторном приглашении РФ, то я скажу, что причины, по которым приглашение России было отозвано в 2014 году, все еще актуальны. Сегодня я постараюсь убедить своих собеседников, что в качестве гостя на следующий G7 лучше пригласить Украину», - приводит слова Туска ТАСС.

Также он отметил, что на следующей встрече «семерки», которая пройдет в 2020 году, хотел бы провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Евросовета рассказал, что этот вопрос уже поднимал в телефонном разговоре несколько дней назад, и украинский лидер, по его словам, заявил о заинтересованности.

По информации источника CNN в администрации лидера США, Трамп и президент председательствующей в настоящее время в G7 Франции Эммануэль Макрон на этой неделе провели телефонную беседу, в ходе нее сошлись во мнении, что приглашение России на саммит семерки в 2020 году имело бы смысл.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что возвращение к G8 для России самоцелью не является, и многие вопросы эффективнее решать в формате G20. При этом он отметил, что Владимир Путин уже говорил, что Россия не отказывается от общения с другими государствами в любых форматах.