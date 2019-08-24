Четыре человека погибли в ДТП на Кубани
Под Армавиром в аварии с участием двух легковых автомобилей погибли четыре человека.
© Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
В районе 172-го км федеральной автодороги «Кавказ» около поселка Заветного в Краснодарском крае столкнулись кроссовер Nissan Qashqai и минивен Opel Zafira, в результате чего погибли четыре человека.
Как сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД, авария произошла в 18.25 в пятницу, 23 августа.
«Произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Предварительно, в результате ДТП погибло четыре человека», - отметили в полиции.
По данным ТАСС, от полученных травм погибли оба водителя, а также две женщины-пассажирки Opel. Девочка 2013 года была госпитализированы в больницу.
В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.