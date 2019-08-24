«Инфаркт. В реанимации»: жена Петра Мамонова рассказала о его состоянии

Супруга музыканта и актера Петра Мамонова, Ольга Мамонова, рассказала «Звезде» о том, что случилось с ее мужем. По словам Ольги Ивановны, музыканту стало плохо минувшей ночью, когда они были дома, в деревне.

«Ему ночью стало в деревне плохо. Я думаю, ну чего вызывать скорую? Посадила его в машину, три часа ехали до Москвы. Тут вызвали скорую. У него инфаркт миокарда, он в Первой Градской в реанимации», - рассказала жена Мамонова.

Ранее стало известно, что все концерты музыканта отменены в связи с его тяжелым состоянием. Об этом сообщается на странице 68-летнего Мамонова в Facebook.

Петр Мамонов - известный рок-музыкант, актер, поэт и радиоведущий. Является основателем культовой группы «Звуки Му», появившейся в начале 1980-х годов.