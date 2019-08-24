«Переживаю по поводу произошедшего»: командир А321 о своем состоянии после посадки в кукурузном поле

Вся страна до сих пор обсуждает счастливое, несмотря на жесткую посадку, приземление в кукурузном поле в Подмосковье самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии». Благодаря действиям экипажа все 226 пассажиров остались живы.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов, которому указом президента было присвоено звание Героя России, рассказал «Звезде» о своем состоянии после случившегося ЧП в небе.

«Самочувствие отличное, практически восстановился. Конечно, переживаю по поводу всего произошедшего», - рассказал Юсупов.

Он добавил, что сейчас находится на отдыхе вместе с семьей, чтобы абстрагироваться от всей «шумихи», создавшейся вокруг инцидента.

«Мы поддерживаем связь с экипажем: переписываемся, контактируем. В целом, все хорошо», - отметил пилот.

Напомним, борт А321 выполнял рейс Москва - Симферополь. На взлете в двигатели попали чайки, после чего было принято решение совершить экстренную посадку в кукурузном поле в Раменском районе Подмосковья.