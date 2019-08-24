Удивительная выдержка: как шахтеры ДНР продолжают работать в условиях войны

Профессия шахтера у многих ассоциируется именно с Донбассом. В последнее воскресенье августа представители этой опасной специальности отмечают свой профессиональный праздник и продолжают работать, несмотря на сложное для региона время.

Традиция пошла еще со времен СССР - когда бригада Алексея Стаханова в 1935 году в ночь с 30 на 31 августа вместо положенных семи тонн угля добыла 102 тонны.

Спустя почти 85 лет шахтеры Донбасса по-прежнему работают в тяжелых и опасных для жизни условиях, но теперь причиной этому служит не отсутствие технологий, а постоянные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины. Корреспондент «Звезды» Екатерина Габель спустилась в шахту «Горняк-95» в Макеевке на глубину полкилометра и посмотрела, как добывается уголь в условиях постоянного риска.

Многие из работников трудятся только в этой шахте около 20 лет. Шахтеры продолжают добывать уголь, несмотря на напряженное политическое и военное положение, чтобы сохранить промышленность.