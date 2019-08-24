Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом
Как сообщается на странице музыканта в Facebook, все ближайшие концерты с его участием отменяются.
© Фото: Ekaterina Tsvetkova, Russian Look, Globallookpress
Музыкант и актер Петр Мамонов госпитализирован в тяжелом состоянии. Как сообщается на его странице в Facebook, 68-летний Мамонов попал в реанимацию с инфарктом.
«Все ближайшие концерты Петра Николаевича отменяются в связи с его тяжелым состоянием здоровья. Он сейчас с инфарктом в реанимации. Помолитесь о здоровье Петра», - написано в соцсети.
Петр Мамонов - известный рок-музыкант, актер, поэт и радиоведущий. Является основателем культовой группы «Звуки Му».