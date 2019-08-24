Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом

«Ты не полетишь»: пенсионерка рассказала, как ее довели до истерики и не пустили на борт «Победы»

«Все ближайшие концерты Петра Николаевича отменяются в связи с его тяжелым состоянием здоровья. Он сейчас с инфарктом в реанимации. Помолитесь о здоровье Петра», - написано в соцсети.

Музыкант и актер Петр Мамонов госпитализирован в тяжелом состоянии. Как сообщается на его странице в Facebook, 68-летний Мамонов попал в реанимацию с инфарктом.

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