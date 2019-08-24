Разработчик «Федора» рассказал о состоянии робота

Антропоморфный робот «Федор», отправленный в космос на корабле «Союз МС-14», полностью исправен. Об этом сообщил разработчик машины, исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

Он добавил, что робот выполнит свою задачу, если «Союз» сможет пристыковаться к Международной космической станции. Дудоров рассказал, что «Федор» пробудет на станции до 7 сентября, поэтому если корабль пристыкуется, то программа робота будет выполнена в любом случае.

«Самое главное - чтобы стыковка состоялась. Если это произойдет, мы всю программу выполним, потому что общее время выполнения программы с роботом - два дня», - приводит ТАСС его слова.

По словам разработчика, сейчас машина находится в нерабочем состоянии, но она автоматически включится уже на станции.

Напомним, корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту должен был состыковаться с Международной космической станцией в 8.30 24 августа. В назначенное время корабль находился в ста метрах от станции, а системе автоматической стыковки «Курс» не удалось стабилизировать его и начать сближение, и «Союз» пролетел мимо станции.