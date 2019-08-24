Победу на Курской дуге отметили авиашоу и выставкой боевых машин

В Курске отмечают 76-ю годовщину победы советских войск на Курской дуге. Четыре бомбардировщика Су-34 пролетели мимо Триумфальной арки.

В честь памятной даты Курску были переданы исторические копии Знамени Победы и 283-й Стрелковой дивизии. Зрители увидели восстановленную боевую технику времен войны и новейшие образцы, стоящие на вооружении нашей армии.

Сегодня же на окраине Курска открыли мост через реку Тускарь. Новая переправа расположена в зоне ежегодного пика паводка. Ее возводили военные инженеры. В церемонии участвовал замминистра обороны России Дмитрий Булгаков.

«Этот мост предназначен для того, чтобы населению было комфортно жить. А для нас солдаты показали, что они умеют это делать. Он будет служить лет 50, не меньше», - сказал он.

Автомобильный мост возводили всего три недели около 70 военнослужащих. Они задействовали более 12 единиц спецтехники: новейшие мостостроительные установки, передвижные электростанции, автокраны и мобильные лесопильные комплексы.