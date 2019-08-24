Севший на кукурузу А321 практически разобрали: кадры демонтажа

Самолет А321 «Уральских авиалиний», аварийно севший в кукурузном поле в Подмосковье, практически полностью разобрали.

От летательного аппарата осталась только носовая часть с кабиной экипажа, которую отрезали гидравлическими ножницами. То же самое сделали с крыльями и хвостом лайнера.

Фюзеляж самолета полностью демонтировали, ночью обломки вывозили на утилизацию. «Полевые» работы около аэропорта Жуковский должны завершить в ночь на понедельник.

Аварийная посадка произошла 15 августа. Сразу после взлета в двигатели аэробуса попали птицы, в результате обе турбины вышли из строя. Экипаж принял рискованное, но единственно возможное решение - обесточить машину и садиться на брюхо без выпуска шасси.

Благодаря мастерству летчиков все 226 пассажиров остались живы. Обоим пилотам президент Владимир Путин присвоил звание Героя России.