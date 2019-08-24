Путин назвал фестиваль «Спасская башня» украшением культурной жизни

Накануне, 23 августа, стартовал один из самых ярких музыкальных праздников Москвы, где выступают лучшие военные оркестры мира - фестиваль «Спасская башня». Владимир Путин поздравил организаторов, участников и гостей с официальным открытием.

Президент России отметил, что в мероприятии, которое каждый год проходит на Красной площади, принимают участие талантливые военные музыканты, танцевальные и фольклорные коллективы из России и других стран. Выступления исполнителей дают зрителям положительные эмоции и приобщают их к настоящему искусству, заявил президент.

«Этот грандиозный, яркий и красочный музыкальный праздник является подлинным украшением культурной, общественной жизни нашей столицы, одним из самых впечатляющих и востребованных проектов в сфере международного гуманитарного сотрудничества», - приводит его слова пресс-служба Кремля.

С 23 августа по 1 сентября на Красной площади в Москве пройдут представления с участием 30 коллективов из 12 стран. В этом году свои программы зрителям презентуют участники из Азербайджана, Белоруссии, Египта, Италии, Казахстана, Китая, КНДР, Норвегии, Республики Корея, России, Турции, Японии, а также две международные группы: Кельтский оркестр волынок и барабанов и Команда кельтских танцев.

Сегодня, 24 августа, военные оркестры, участвующие в «Спасской башне», пройдут по территории ВДНХ. Движение началось от площади Промышленности, далее по аллее Космонавтов и Главной аллее, а закончится выступление у Арки входа на ВДНХ на Проспекте Мира.