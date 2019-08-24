«Стрижи» над Чебоксарами: грандиозное шоу пилотажной группы
Основную программу пилоты показали над Московской набережной.
© Видео: ТРК "Звезда" apogodin1, olgasergeeva, sheb.video, Instagram © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
В честь дня города над Чебоксарами, которые отмечают 550-летие, фигуры высшего пилотажа показала группа «Стрижи».
«Звезда» публикует кадры авиационного шоу над городом-юбиляром. Основную программу пилоты показали над Московской набережной.
На кадрах видно, что посмотреть на выступление летчиков пришло много горожан. Летчики исполнили фигуры высшего пилотажа - «Бочка», «Петля Нестерова», «Колокол» и «Косая петля вправо».