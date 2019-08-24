Трамп объявил об очередном повышении пошлин на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп повысит пошлины на товары из Китая. Такое решение было принято как ответные меры на увеличение китайской стороной тарифов на американские автомобили.

О своем постановление лидер США завил в Twitter.

«Начиная с 1 октября, товары из Китая на $250 млрд, которые в настоящее время облагаются пошлинами в 25%, будут облагаться пошлинами в 30%», - говорится в сообщении.

Более того, та продукция, которая ранее облагалась тарифами в 10%, с сентября будет облагаться пошлинами в 15%, добавил Трамп.

Американский лидер также призвал компании США уйти из Китая и начать искать альтернативные места производства своей продукции.