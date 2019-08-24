Трамп объявил об очередном повышении пошлин на товары из Китая
Осенью пошлины на китайские товары будут увеличены на большее количество процентов, чем планировалось до этого.
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Президент США Дональд Трамп повысит пошлины на товары из Китая. Такое решение было принято как ответные меры на увеличение китайской стороной тарифов на американские автомобили.
О своем постановление лидер США завил в Twitter.
«Начиная с 1 октября, товары из Китая на $250 млрд, которые в настоящее время облагаются пошлинами в 25%, будут облагаться пошлинами в 30%», - говорится в сообщении.
Более того, та продукция, которая ранее облагалась тарифами в 10%, с сентября будет облагаться пошлинами в 15%, добавил Трамп.
Американский лидер также призвал компании США уйти из Китая и начать искать альтернативные места производства своей продукции.