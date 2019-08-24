Под Калугой жертвами аварии с участием большегруза стали пять человек

В Калужской области произошла авария с участием большегруза и легкового автомобиля. Жертвами ДТП стали пять человек. Об этом рассказали «Звезде» в УМВД по региону.

«Сегодня в 10.15 по местному времени на соединительной дороге Мстихино - Калуга произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По предварительной информации, водитель большегрузного автомобиля Mercedes не справился с управлением, выехал на полосу автодороги, предназначенной для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем Kia Sportage», - сообщили в ведомстве.

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В результате аварии погибли пять человек, которые находились в легковушке - трое взрослых и двое детей.

В настоящее время на месте трагедии работают полицейские, обстоятельства ДТП устанавливаются.