Под Калугой жертвами аварии с участием большегруза стали пять человек
В Калужской области произошла авария с участием большегруза и легкового автомобиля. Жертвами ДТП стали пять человек. Об этом рассказали «Звезде» в УМВД по региону.
«Сегодня в 10.15 по местному времени на соединительной дороге Мстихино - Калуга произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По предварительной информации, водитель большегрузного автомобиля Mercedes не справился с управлением, выехал на полосу автодороги, предназначенной для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем Kia Sportage», - сообщили в ведомстве.
В результате аварии погибли пять человек, которые находились в легковушке - трое взрослых и двое детей.
В настоящее время на месте трагедии работают полицейские, обстоятельства ДТП устанавливаются.