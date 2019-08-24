Стыковка «Союза МС-14» не удалась из-за неизвестных колебаний

Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев назвал причины срыва стыковки «Союза». Корабль должен был причалить к станции сегодня, 24 августа, однако неизвестные колебания помешали ему это сделать в автоматическом режиме.

На расстоянии около двухсот метров начались проблемы, с которыми раньше специалисты не сталкивались. Стыковку попробуют повторить утром понедельника.

«Все было нормально примерно до дальности метров 200, далее у нас пошли ранее не встречавшиеся колебания и на этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковать не удастся», - цитирует РИА Новости Соловьева.

Вышедшую из строя систему стыковки «Курс», по словам Соловьева, можно отремонтировать на станции.

Напомним, корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту должен был состыковаться с Международной космической станцией в 8.30 24 августа. В назначенное время корабль находился в ста метрах от станции, а системе автоматической стыковки «Курс» не удалось стабилизировать его и начать сближение, и «Союз» пролетел мимо станции.