Путин поручил проработать досрочный выход на пенсию шахтеров

Владимир Путин предложил предоставить шахтерам право на выход на досрочные пенсии. Соответствующий вопрос президент поручил рассмотреть до конца года после встречи с главами угледобывающих регионов.

Особое внимание правительства, по мнению Путина, стоит обратить на работников промышленности, занятых под землей. Речь, в первую очередь, идет о таких профессиях, как мастер буровой установки и буровой мастер, машинист электровоза и машинист, работающий на монорельсе.

Поручения российского лидера опубликованы на сайте Кремля. Путин также попросил усовершенствовать проведение медосмотров и лечение угольщиков, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда.

Российский лидер заметил, что рост угледобычи должен идти в ногу с «активным внедрением современных технологий» и напомнил о необходимости уделять внимание вопросам экологии.