Носорог устроил погоню за туристами: видео опасного преследования

В национальном парке Крюгера в Южной Африке группа туристов едва не стала жертвой разъяренного носорога. Видео опубликовано на YouTube-канале парка.

На кадрах видно, как животное на большой скорости бежит за едущими на машине туристами. Водитель автомобиля пытается проделать несколько маневров, чтобы носорог отстал.

«Гид прибавил скорость и выполнял крутые повороты, и мы шли по поворотам, как безумие. Гид направился к кусту и сделал крутой поворот вправо, пытаясь поднять пыль и ухудшить видимость для животного, но носорог продолжал погоню», - сказал один из туристов.

В итоге туристам все же удалось оторваться от преследователя. В результате инцидента никто не пострадал.