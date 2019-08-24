Носорог устроил погоню за туристами: видео опасного преследования
На ролике видно, как водитель автомобиля выполняет разные маневры, чтобы животное прекратило погоню.
© Видео: Kruger Sightings, YouTube © Фото: Kruger Sightings, YouTube
В национальном парке Крюгера в Южной Африке группа туристов едва не стала жертвой разъяренного носорога. Видео опубликовано на YouTube-канале парка.
На кадрах видно, как животное на большой скорости бежит за едущими на машине туристами. Водитель автомобиля пытается проделать несколько маневров, чтобы носорог отстал.
«Гид прибавил скорость и выполнял крутые повороты, и мы шли по поворотам, как безумие. Гид направился к кусту и сделал крутой поворот вправо, пытаясь поднять пыль и ухудшить видимость для животного, но носорог продолжал погоню», - сказал один из туристов.
В итоге туристам все же удалось оторваться от преследователя. В результате инцидента никто не пострадал.