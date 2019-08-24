Роспотребнадзор опубликовал список необходимых прививок для школьников

В Роспотребнадзоре перечислили необходимые прививки, которые защитят школьников от опасных заболеваний.

В ведомстве добавили, что с приходом в первый класс у детей начинается сложный адаптационный период в связи с непривычной для них средой. В это время они особенно подвержены болезням и нуждаются в защите.

В список необходимых прививок к 6-7 годам входит одна прививка от туберкулеза, три от гемофильной инфекции типа b, три от пневмококковой инфекции и три от гепатита B.

Кроме того, первоклассникам необходимо каждый год ставить прививки против гриппа, четыре прививки от коклюша, пять прививок от полиомиелита, столбняка и дифтерии, а также одну прививка от кори, эпидемического краснухи, паротита, сообщается на сайте Роспотребнадзора.