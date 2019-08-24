Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник

Космический корабль «Союз МС-14» попытаются пристыковать к Международной космической станции в ночь на 26 августа. Об этом сообщил руководитель российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

В субботу не удалось провести стыковку «Союза» с модулем «Поиска». Сближение корабля со станцией было приостановлено, когда корабль находился на расстоянии от нее, пишет РИА Новости.

Ракета-носитель «Союз 2.1а» стартовала с космодрома «Байконур» 22 августа. Она отправила на МКС корабль «Союз МС-14» с человекоподобным роботом «Федор», также известный под именем Skybot F-850.

Стыковка была запланирована на 08:30 по московскому времени, однако к этому моменту корабль находился в 99 метрах от станции. Системе автоматической стыковки «Курс» не удалось стабилизировать корабль и начать сближение.