Умер актер из «Ворошиловского стрелка»

На 79-м году жизни скончался российский актер театра и кино Виталий Логвиновский.

«Виталий Логвиновский был актером широчайшего диапазона. Ему в равной степени удавались роли Наполеона, Ивана Грозного, а также персонажи классических русских комедий», - говорится на на сайте Калужского областного драматического театра.

Причина смерти актера не уточняется.

В 1965 году Логвиновский закончил ГИТИС, после этого он работал в Павлодарском драмтеатре и Волгоградском театре драмы. В 1974 году перешел в Калужский драматический театр, в котором играл до конца своих дней.

В 1983 году он удостоился звания заслуженный артист РСФСР, а в 2006-м - народным артистом РФ. Он был задействован во множестве постановок, включая спектакли «Женитьба», «Гроза» и «Три сестры». Также Логвиновский снялся в телесериале «Цыганочка с выходом» и в кинокартине «Ворошиловский стрелок».