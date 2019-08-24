Умер один из богатейших людей в мире

Американский миллиардер и один из самых богатых людей в мире Дэвид Кох умер на 80-м году жизни, сообщила журналист New Yorker Джейн Майер.

«Источники, близкие к семье Дэвида Коха, говорят, что он умер», - написала она в Twitter.

Также информацию о смерти предпринимателя подтвердил его брат Чарльз Кох, сообщает NBC. Они оба являлись владельцами энергетической и химической компании из Канзаса Koch Industries. Братья занимались инвестициями в отрасли нефтепереработки, производства удобрений, полимеров и лесопроизводства.

По состоянию здоровья Дэвид Кох ушел с поста вице-президента конгломерата, а также прекратил участие во всех политических организациях.

По версии журнала Forbes, братья Кох занимали 11-е место в списке богатейших людей мира. В июне 2018 года состояние Дэвида Коха оценивалось в 51 млрд долларов. Совместное состояние братьев на август 2019 года составило 124,5 млрд долларов.

В 1980 году Кох баллотировался в вице-президенты от Либертарианской партии.