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СМИ: Заворотнюк отменяет спектакли после слухов о раке мозга

Александра Арсентьева
10:12 23.08.2019
Заворотнюк, скорее всего, решилась на процедуру ЭКО, которая, по мнению медиков, может нанести вред здоровью.
СМИ: Заворотнюк отменяет спектакли после слухов о раке мозга
© Фото: Natalia Shakhanova, Global Look Press

После рождения третьего ребенка у 48-летней Анастасии Заворотнюк врачи обнаружили серьезное заболевание - рак головного мозга, утверждает издание StarHit, ссылаясь на журнал «Тайны звезд».

Осенью прошлого года, добавляет издание, артистка подарила супругу, фигуристу Петру Чернышеву, дочь Милу. Вероятно, Заворотнюк решилась на ЭКО - процедуру, которая, по мнению медиков, может нанести серьезный вред здоровью.

В настоящее время Заворотнюк, отмечает StarHit, не посещает светские мероприятия, что усугубляет слухи о состоянии ее здоровье. В апреле ее видели в Ереване на открытии ювелирного салона, и, по данным журналистов, на шее артистки якобы был замечен шрам.

«Очень похоже на след от биопсии загрудинных узлов. За грудину лезут, чтобы исключить лимфосаркому или лимфогрануломатоз - разновидности рака крови. То есть коллеги искали источник опухоли», - рассказали изданию «Тайны звезд» врачи.

В Петербурге восьмого августа в спектакле «Все мужчины делают это» Заворотнюк заменила Ирина Сотикова, указывает StarHit.

Представители Заворотнюк в разговоре с журналистами заявляют, что было отменено всего одно выступление, и это связано не из-за проблем со здоровьем актрисы.

«Ребята оформляют документы. Петя же американец, вот и девочкам гражданство оформляет», - сказал агент Заворотнюк.

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