Грандиозное открытие WorldSkills: самые яркие кадры церемонии из Казани

Молодые парикмахеры, повара, программисты, инженеры, флористы и другие специалисты прибыли в Казань на чемпионат рабочих профессий WorldSkills, чтобы побороться за звание лучшего. В столицу Татарстана съехались представители 63 стран. Всего в чемпионате будут принимать участие 1300 конкурсантов, они представят 56 компетенций.

«Звезда» публикует самые яркие кадры церемонии открытия чемпионата.

WorldSkills - это не только соревнование самых умелых, это еще и новый, глобальный уровень коммуникации, который не зависит от политики. Для участников этот чемпионат сродни олимпиаде - бороться специалисты будут за золотые медали, которые подарят путевку в большую профессиональную жизнь.

Чемпионат WorldSkills зародился в Мадриде 69 лет назад. После Второй мировой войны миру не хватало квалифицированных специалистов, умеющих работать руками. Тогда и было решено провести первый чемпионат WorldSkills, в котором участвовали по 12 португальцев и испанцев. Компетенций, соревновательных дисциплин, тогда было тоже 12.