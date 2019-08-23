Названы сроки начала движения поездов по Крымскому мосту

Пассажирские поезда начнут курсировать по железнодорожной части транспортного перехода Крымского моста уже в конце 2019 года, сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

«Железнодорожную транспортную систему Крыма и Севастополя замыкать с остальной частью России намечали в конце этого года - это будет сделано», - сообщил министр во время рабочей поездки в Севастополь, куда он прибыл, чтобы проверить состояние железной дороги.

Глава ведомства рассказал, что проинспектировал обновленный севастопольский вокзал. По словам Дитриха, помещение выглядит отлично и готово к приему поездов, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что движение по мосту через Керченский пролив откроется уже в декабре. Первый в направлении Крыма двинется из Москвы. Запуск пассажирских планируется по следующим направлениям: Санкт-Петербург - Севастополь, Москва - Симферополь, Москва - Феодосия, Москва - Евпатория, Москва - Севастополь, Санкт-Петербург - Евпатория, Санкт-Петербург - Феодосия, Кисловодск - Феодосия, Кисловодск - Севастополь, Мурманск - Симферополь, Екатеринбург - Симферополь.

Мост через Керченский пролив соединил Крым и Краснодарский край автотранспортной и железнодорожной магистралями. Его длина составляет 19 километров. На строительство путепровода было выделено почти 228 миллиардов рублей из федерального бюджета.