Рыбаки поймали форель с двумя ртами

Форель с одной головой, но двумя ртами поймали рыбаки на озере Шамплейн в штате Нью-Йорк. Американка Дебби Гедес рыбачила вместе со своим мужем Адамом.

В тот день у них не было особого улова, и супруги уже собирались возвращаться домой, но в какой-то момент рыба клюнула. Женщина потянула леску и увидела, что поймала форель.

Однако супруги были обескуражены странным видом добычи - у рыбы оказалось целых два рта. Несмотря на внешний изъян, форель выглядела здоровой, била хвостом. Семейная пара сделала несколько снимков с рыбой и отпустила ее обратно в воду. Снимки рыбаки выложили в Сеть, пишет CBS News.

Мнение супругов относительно причин появления второго рта разделились. Адам считает, что форель мутировала в загрязненном озере Шамплейн, куда сливаются сточные воды. Сама же Дебби считает, что второй рот появился у рыбы из-за травмы, которую мог ей нанести другой рыбак.