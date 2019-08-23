Самолет из США экстренно сел на Гавайях из-за задымления
После посадки пассажиры были эвакуированы с помощью аварийных трапов. В результате инцидента пострадали семь человек.
© Видео: KHON2 News, YouTube © Фото: KHON2 News, YouTube
Авиалайнер компании Hawaiian Airlines из-за задымления на борту совершил аварийную посадку в Гонолулу на Гавайских островах. В результате происшествия семерых пассажиров госпитализировали.
Самолет Airbus 321 выполнял рейс из Окленда на Гавайи, на его борту находились 184 пассажира и семь членов экипажа, сообщает Hawaii News Now.
За 20 минут до прибытия в аэропорт назначения в салоне и грузовом отсеке лайнера появился дым. После посадки пассажиры были эвакуированы с помощью аварийных трапов.
Как заявил представитель авиакомпании, у пяти взрослых и двоих детей выявлены симптомы отравления угарным газом. По предварительной информации, их состояние не представляет опасности.
В настоящее время неизвестно, что стало источником задымления.