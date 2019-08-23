Несколько человек погибли в давке на концерте популярного рэпера

Пять человек погибли и по меньшей мере 20 пострадали во время давки на рэп-концерте в столице Алжира.

Трагедия произошла на стадионе во время выступления популярного у местного населения исполнителя Абдеррауфа Дерраджи, выступающего под псевдонимом Soolking,

Толпа фанатов раздавила трех девушек и двух молодых людей. Врачи не смогли их спасти. Остальные пострадавшие доставлены в больницы. Кадры, на которых запечатлена давка, разлетелись по Сети.

Несмотря на гибель зрителей, рэпер продолжил концерт, который, к тому же, транслировался в прямом эфире одного из алжирских телеканалов.