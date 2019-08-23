С Крымского моста срезали первый свадебный замок

Строители срезали первый свадебный замок с моста через Керченский пролив. Об этом рассказали в инфоцентре «Крымский мост».

«Служба эксплуатации была вынуждена убрать замок с барьерного ограждения в целях соблюдения норм безопасности на мосту»,- заявили РИА Новости в инфоцентре.

Там отметили, что это первый подобный случай с момента открытия сооружения. В инфоцентре напомнили, что остановки на мосту запрещены.

Крымский мост является самым протяженным в России, его протяженность - 19 километров. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста в мае прошлого года, движение транспорта было запущено на следующий день.

Открытие железнодорожной части моста запланировано на декабрь этого года.