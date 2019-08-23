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Уснул и протаранил каток: три человека погибли в ДТП в Кузбассе

Андрей Аркадьев
07:25 23.08.2019
Дорожная авария в Кемеровской области унесла жизни трех человек, девочка-подросток доставлена в больницу с травмами.
© Видео: Аня Марданова, ВКонтакте © Фото: auto_42, Вконтакте

Автомобиль Toyota Rav 4 влетел в дорожный каток в Беловском районе Кемеровской области. В иномарке находились четыре человека, но выжить удалось только 13-летней девочке. Подростка с травмами госпитализировали.

Авария произошла 23 августа в 06.40 утра (02.40 по московскому времени) на 43 километре трассы Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк. По предварительным данным, водитель автомобиля, ехавший с тремя пассажирами, уснул за рулем.

Машина съехала с дороги на участок дороги, где шел ремонт и протаранил стоявший там дорожный каток. Кадры с места трагедии публикуют очевидцы в социальных сетях. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента.

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