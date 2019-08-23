Спасатели усиливают группировку из-за паводка в Комсомольске-на-Амуре

Группировка спасателей в Комсомольске-на-Амуре была увеличена из-за ухудшающейся ситуации с паводком. За последние сутки уровень воды поднялся более, чем на полметра и продолжает расти.

В регионе сейчас идут дожди и во многих поселках вода зашла в дома. Дачников на лодках вывозят с острова Большой Уссурийский и из поселка Заозерный.

В наиболее опасных районах сотрудники МЧС укрепляют дамбы и береговую линию.

По последним данным, в результате паводка остаются подтопленными дома в шестидесяти населенных пунктах края.