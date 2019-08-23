В Приморье собирают гумпомощь для пострадавших от паводков
Гуманитарную помощь получат жители Приморского края, дома которых пострадали от паводков. Власти Приморья развернули центры по сбору гумпомощи сразу в нескольких крупных городах края.
«Созданы четыре центра сбора гуманитарной помощи пострадавшему населению: Владивосток, улица Уборевича, 9а, улица Иртышская, 8, Находка, улица Комсомольская, 32, Артем, улица Кирова, 48», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации региона.
Помогают подтопленцам все желающие: от обычных людей до крупных компаний. Неравнодушные граждане несут пакеты и коробки, набитые одеждой, продуктами и водой.
Спасатели откачивают воду из домов и просушивают помещения. Специальные комиссии оценивают урон, который нанес паводок. Сейчас вода с затопленных территорий постепенно уходит.
17 августа сообщалось, что в семи районах Приморского края действует режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за вызванных ливнями подтоплений.