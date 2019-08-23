Полиция гонялась по городу за медвежьей «бандой» на Камчатке: видео

Медведица с тремя медвежатами решили прогуляться по городу Елизово на Камчатке. Местные жители разбегались от нагрянувшей к ним «банды» во все стороны.

В местных СМИ говорится, что хищники пробежали по мосту через реку Половинку и напугали горожан.

Полицейские отогнали медвежье семейство специальными сигналами патрульной машины с улицы Первомайской в сторону реки Авача. По данным ГУ МВД по Камчатскому краю, хищниками занялись охотоведы.

В соцсетях местные жители опубликовали много видео и фотографий, на которые попали косолапые гости города.