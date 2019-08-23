Финальная репетиция фестиваля «Спасская башня» состоялась на Красной площади
На фестивале, который будет проводится с 23 августа до 1 сентября, выступят несколько тысяч музыкантов и артистов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов , ТРК Звезда
На Красной площади прошла финальная репетиция открытия фестиваля «Спасская башня».
«Звезда» публикует кадры последних приготовлений к праздничному мероприятию.
В генеральном прогоне были задействованы президентский полк, всадники Кремлевской школы верховой езды и несколько иностранных коллективов.
В этом году в «Спасской башне» примут участие 12 команд из-за рубежа – это более тысячи участников.
Фестиваль стартует 23 августа и продлится до 1 сентября.