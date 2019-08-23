Стадо оленей застряло в грязи в Якутии: видео

В Алданском районе Якутии стадо оленей застряли в грязи. Испуганных животных вытаскивали из грязевого плена полдня.

«Олени провалились в грязь на старательском полигоне. Ребята потратили полдня чтобы их вытащить», - написал автор видео.

Животные принадлежат организации коренных малочисленных народов «Хатыстыр». Однако журналисты News.Ykt.Ru не смогли поговорить с ее директором о случившемся.

По словам главы Беллетского наслега Алданского района Нюргустана Прокопьев, ни одно животное не погибло. При этом местные жители отмечают, что олени все лето проваливались в грязь и не всех удалось спасти.