Стадо оленей застряло в грязи в Якутии: видео
В Алданском районе Якутии десяток оленей, застрявших в грязи, вытаскивали полдня.
© Видео: ivanilistyarov, Instagram, КБ, Youtube © Фото: ivanilistyarov, Instagram
В Алданском районе Якутии стадо оленей застряли в грязи. Испуганных животных вытаскивали из грязевого плена полдня.
«Олени провалились в грязь на старательском полигоне. Ребята потратили полдня чтобы их вытащить», - написал автор видео.
Животные принадлежат организации коренных малочисленных народов «Хатыстыр». Однако журналисты News.Ykt.Ru не смогли поговорить с ее директором о случившемся.
По словам главы Беллетского наслега Алданского района Нюргустана Прокопьев, ни одно животное не погибло. При этом местные жители отмечают, что олени все лето проваливались в грязь и не всех удалось спасти.