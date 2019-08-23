Полиция искала бомбу в доме родителей Зеленского в Кривом Роге

Полиция в Кривом Роге проверила дом, в котором живут родители президента Украины Владимира Зеленского, и не обнаружила взрывчатых веществ.

Как сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на пресс-службу отдела полиции по Кривому Рогу, проверку дома провели после того, как правоохранители в Киеве получили уведомления о «возможном минировании» большого количества объектов в украинской столице, а также дома родителей Зеленского.

В ходе обследования здания никаких взрывчатых веществ обнаружено не было, подчеркнули в полиции. Адрес дома родителей украинского лидера нигде не указывался, но здание будут проверять и в будущем.