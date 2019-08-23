Полиция искала бомбу в доме родителей Зеленского в Кривом Роге
Сотрудники полиции Украины провели проверку дома, в котором проживают родители президента Владимира Зеленского.
© Фото: Національна поліція України, Facebook
Полиция в Кривом Роге проверила дом, в котором живут родители президента Украины Владимира Зеленского, и не обнаружила взрывчатых веществ.
Как сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на пресс-службу отдела полиции по Кривому Рогу, проверку дома провели после того, как правоохранители в Киеве получили уведомления о «возможном минировании» большого количества объектов в украинской столице, а также дома родителей Зеленского.
В ходе обследования здания никаких взрывчатых веществ обнаружено не было, подчеркнули в полиции. Адрес дома родителей украинского лидера нигде не указывался, но здание будут проверять и в будущем.