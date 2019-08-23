На грани смерти: серферы прокатились с акулами и выжили
Сами серферы не понимали, что в непосредственной близости было несколько больших белых акул.
© Видео: mattlarmand , Instagram © Фото: mattlarmand , instagram
Группа калифорнийских серферов чуть было не лишилась жизней из-за собственной невнимательности.
Рассекая на досках по волнам, они не заметили нескольких белых акул в непосредственной близости.
Шокирующие кадры, снятые с дрона, были опубликованы в Сети.
На них видно, как мужчины выполняют трюки, приближаясь к хищникам. Спустя пару секунд один из серферов падает в воду в считанных метрах от акул, а другой «подрезает» хищника на доске.
К счастью, в целости и невредимости мужчинам удалось добраться до берега.
Сами серферы, как передает Daily Mail, не меньше удивлены, что трагедии удалось миновать.