Горбачев рассказал, чем грозит прекращение действия ДРСМД

Президент СССР Михаил Горбачев заявил, что прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к новой гонке вооружений, а также «к непредсказуемости мировой политики и хаотичному ее развитию».

Напомним, что советник главы США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил выход из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который произойдет в пятницу, 2 августа.

«Прекращение действия договора вряд ли будет полезно для мирового сообщества, этот шаг ведет к подрыву безопасности не только в Европе, но и во всем мире», – приводит слова Горбачева «Интерфакс».

Политик также уточнил, что сегодня нужно сконцентрироваться на сохранении «последней опоры глобальной стратегической безопасности» – Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Ранее стало известно, что в Вашингтоне видят маловероятным продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По мнению советника главы США по национальной безопасности Джона Болтона причиной этого является то, что соглашение с самого начала имело недостатки.