Клоунада: положивший ногу на стол перед Макроном Джонсон разгневал пользователей Сети

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая состоялась в Елисейском дворце в Париже.

Поступок министра иностранных дел возмутил пользователей Сети.

Многие сходятся во мнении, что поза Джонсона крайне недипломатична и свидетельствует об отсутствии хороших манер.

«Грубо и заставляет краснеть. Представьте себе, чтобы Макрон положил на стол ногу в Букингемском дворце», - пишет автор биографической книги «Просто Борис» Соня Пернелл.

«Клоунада», «Стыд», - говорится в многочисленных постах.

Лишь некоторые пользователи уверены: и Джонсон, и Макрон расценили жест как шутку. Они отмечают, что Макрон не выглядит разгневанным или раздосадованным, а люди в Интернете слишком близко к сердцу приняли поступок британского политика.