Дагестанский чиновник «постарел» на 34 года ради пенсии

Заместитель главы села Кулецма в Левашинском районе Дагестана увеличил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.

Как говорится на сайте прокуратуры республики, чиновнику 1989 года рождения был выдан поддельный паспорт с измененной датой рождения. Также он сделал поддельную трудовую книжку, в которой было сказано, что он якобы проработал в колхозе с 1985 по 1996 годы.

В феврале 2018 муниципальный служащий обратился в Пенсионный фонд с письменным заявлением о назначении ему пенсии по старости. Незаконным путем он получил более 155 тысяч рублей.

В отношении 29-летнего чиновника было возбуждено уголовное дело о мошенничестве по ч.1 ст. 159 УК. Также были возбуждены дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК) и о служебном подлоге (ч.1 ст. 292 УК) в отношении сотрудников отделений ПФР и ФМС.