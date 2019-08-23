Роскошную тысячелетнюю гробницу нашли на детской площадке в Китае: видео
В китайской провинции Шаньси на севере страны, на участке, отведенном для игровой площадки, обнаружили гробницу периода правления династии Тан. Ее удалось найти во время строительных работ.
Изначально рабочие мельком увидели фрески и сохранившуюся керамику. О находке они сразу же доложили в отдел культурной реликвии и археологии города Тайюань.
Стиль фресок и глиняной посуды относит гробницу к династии Шэн Тан, правление которой пришлось на 713 и 766 годы нашей эры.
Размер и качество фресок и гравюр на надгробии указывают на то, что гробница принадлежала кому-то значимого ранга. Его личность к настоящему моменту не была установлена.
Фреска на боковой стене изображает женщину, за которой следят три служителя, играющие на инструментах и делающие подношения. Само надгробие представляет собой каменный квадрат.
Предполагается, что рядом может быть еще одна гробница.
Дальнейшее строительство детского игрового комплекса пока приостановлено, пишет портал Historyblog.