Роскошную тысячелетнюю гробницу нашли на детской площадке в Китае: видео

В китайской провинции Шаньси на севере страны, на участке, отведенном для игровой площадки, обнаружили гробницу периода правления династии Тан. Ее удалось найти во время строительных работ.

Изначально рабочие мельком увидели фрески и сохранившуюся керамику. О находке они сразу же доложили в отдел культурной реликвии и археологии города Тайюань.

Стиль фресок и глиняной посуды относит гробницу к династии Шэн Тан, правление которой пришлось на 713 и 766 годы нашей эры.

Размер и качество фресок и гравюр на надгробии указывают на то, что гробница принадлежала кому-то значимого ранга. Его личность к настоящему моменту не была установлена.

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Фреска на боковой стене изображает женщину, за которой следят три служителя, играющие на инструментах и ​​делающие подношения. Само надгробие представляет собой каменный квадрат.

Предполагается, что рядом может быть еще одна гробница.

Дальнейшее строительство детского игрового комплекса пока приостановлено, пишет портал Historyblog.