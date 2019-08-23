В США допустили возможность обсуждения возврата России в G8

Представитель Белого дома заявил, что вопрос возвращения России в «большую восьмерку» могут обсудить на саммите G7.

Он отметил, что тему вероятного объединения с российской стороной изначально подняла Франция. Однако для этого необходим интерес Москвы.

В то же время РФ сама не просила включить ее в G8, добавил чиновник.

«Мы ожидаем, что вопрос участия или неучастия России будет обсуждаться лидерами», - цитирует его РИА Новости.

В свою очередь в Кремле постановили: российская сторона не отказывается от общения в любых форматах. Тем не менее, возвращение страны в международную организацию экономического плана - G8 - не является самоцелью.