СМИ: смертельные болезни угрожают России из-за комаров

Жителям России угрожают смертельные тропические болезни. Это связано с «наплывом» комаров на южные регионы страны.

Опасные насекомые пришли из Египта и Юго-Восточной Азии. Именно они являются переносчиками вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки. В Россию насекомые переместились из-за глобального потепления.

Медики предупреждают: если такой комар укусит хоть одного человека, поражен будет весь регион.

Предотвратить «миграцию» насекомых невозможно. По предварительным прогнозам, к 2050 году опасная экологическая обстановка достигнет даже Северной Европы.

Сейчас необходимо обеспечить профилактические мероприятия, чтобы обезопасить людей от заражения, пишут «Известия».