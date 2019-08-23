СМИ: смертельные болезни угрожают России из-за комаров
Переносчики болезней распространились вдоль всего Черноморского побережья страны и могут в будущем переселиться в Центральную Россию.
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Жителям России угрожают смертельные тропические болезни. Это связано с «наплывом» комаров на южные регионы страны.
Опасные насекомые пришли из Египта и Юго-Восточной Азии. Именно они являются переносчиками вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки. В Россию насекомые переместились из-за глобального потепления.
Медики предупреждают: если такой комар укусит хоть одного человека, поражен будет весь регион.
Предотвратить «миграцию» насекомых невозможно. По предварительным прогнозам, к 2050 году опасная экологическая обстановка достигнет даже Северной Европы.
Сейчас необходимо обеспечить профилактические мероприятия, чтобы обезопасить людей от заражения, пишут «Известия».